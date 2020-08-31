***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için Bankamıza Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 250 milyon ABD $ kredi sağlanmasını onaylamıştır.Proje COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak etkilenen veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmelerinin (KOBİ) finansmana erişim imkanı sağlanması amacıyla toptan bankacılık faaliyetleri çerçevesinde ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktoring şirketleri aracılığı ile kullandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871883BIST