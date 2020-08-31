***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 19:10
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için Bankamıza Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 250 milyon ABD $ kredi sağlanmasını onaylamıştır.
Proje COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak etkilenen veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmelerinin (KOBİ) finansmana erişim imkanı sağlanması amacıyla toptan bankacılık faaliyetleri çerçevesinde ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktoring şirketleri aracılığı ile kullandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871883
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0842
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:05466,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,10
|Açılış
|: 466,42
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,91
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3535
|7,3559
|% 0,31
|
|Euro
|8,7829
|8,7908
|% 1,03
|
|Sterlin
|9,8094
|9,8586
|% 0,49
|
|Frank
|8,1250
|8,1740
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9557
|1,9656
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|7,74
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,24
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,18
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
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17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
-
17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
-
17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem