***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2020 18:16
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından bağlı ortaklığımız Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecinden çıkarılması ve müteakiben "Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi" ne dönüştürülmesine ilişkin kararı, Yönetim Kurulumuz tarafından 11.09.2020 tarihinde yeniden değerlendirilmiş olup, T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecinden çıkarılarak Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketine dönüştürülmesi yerine Bankamız tarafından "Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş." unvanlı yeni bir girişim sermayesi portföy yönetimi şirketi kurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874784
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 468,76
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.715.349
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.170.075
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.556.134
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.607.378
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.381.156
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.266.573
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.994.553
|% -9,80
|
|CRDFA
|5,42
|25.580.243
|% -7,98
|
|PETKM
|4,24
|1.688.255.798
|% -0,47
|
|THYAO
|10,92
|1.019.256.564
|% 1,49
|
|PGSUS
|47,90
|738.237.948
|% 4,13
|
|IHLGM
|1,55
|692.438.363
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,35
|644.771.444
|% 7,21
|
|IHLGM
|1,55
|692.438.363
|% 6,90
|
|PETKM
|4,24
|1.688.255.798
|% -0,47
|
|SKBNK
|1,48
|555.976.944
|% -1,99
|
|IHYAY
|1,30
|455.576.574
|% 4,00
|
|IHLAS
|1,07
|253.208.950
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4767
|7,4785
|% 0,40
|
|Euro
|8,8507
|8,8570
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5356
|9,5835
|% 0,24
|
|Frank
|8,1895
|8,2388
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9875
|1,9974
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,92
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında