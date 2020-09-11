***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından bağlı ortaklığımız Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecinden çıkarılması ve müteakiben "Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi" ne dönüştürülmesine ilişkin kararı, Yönetim Kurulumuz tarafından 11.09.2020 tarihinde yeniden değerlendirilmiş olup, T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tasfiye sürecinden çıkarılarak Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketine dönüştürülmesi yerine Bankamız tarafından "Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş." unvanlı yeni bir girişim sermayesi portföy yönetimi şirketi kurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874784BIST