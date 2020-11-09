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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2020 11:55
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.11.202 tarihli Özel Durum Açıklamımzda  Yönetim Kurulu Üyeliğne ve Başkanlığına seçilen Sayın Raci KAYA'nın soyadı sehven "KARA" olarak yazılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887067


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DIRIT 3,30 271.158 % 10,00  
PKENT 767,20 23.016 % 9,99  
TKURU 294,20 3.799.057 % 9,98  
DAGHL 19,96 1.661.271 % 9,97  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 5,56  
Altın Gr. 521 521 -14,03  
Cumhuriyet 3.558 3.612 -8,00  
Tam 3.449 3.538 -93,13  
Yarım 1.667 1.711 -45,04  
Çeyrek 836 856 -22,53  
Gümüş.Ons 25,74 25,77 0,16  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 -0,17  
B. Petrol 40,20 40,20 0,75  
Seans Raporu 11:53
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