***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 11:55
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.11.202 tarihli Özel Durum Açıklamımzda Yönetim Kurulu Üyeliğne ve Başkanlığına seçilen Sayın Raci KAYA'nın soyadı sehven "KARA" olarak yazılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887067
BIST
11:531.221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 28,57
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:538,2579
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -0,2614
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:539,8153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -0,3111
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:53519,24
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -15,58
|Açılış
|: 519,24
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ACSEL
|18,37
|18.215.565
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.799.057
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,51
|192.379.005
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.413.851.191
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,25
|358.832.345
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,40
|333.327.092
|% 3,00
|
|PETKM
|4,37
|318.925.217
|% 1,86
|
|ODAS
|3,65
|318.383.105
|% 1,39
|
|GARAN
|7,32
|1.413.851.191
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,40
|333.327.092
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,51
|192.379.005
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|199.535.860
|% 3,29
|
|ODAS
|3,65
|318.383.105
|% 1,39
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2513
|8,2579
|% -3,07
|
|Euro
|9,8048
|9,8153
|% -3,07
|
|Sterlin
|10,8039
|10,8581
|% -3,29
|
|Frank
|9,1192
|9,1742
|% -3,27
|
|Riyal
|2,1919
|2,2029
|% -3,21
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,56
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-14,03
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.449
|3.538
|-93,13
|
|Yarım
|1.667
|1.711
|-45,04
|
|Çeyrek
|836
|856
|-22,53
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,75
|
Seans Raporu
11:53
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12:06MARKA
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 449, 522 adet işlem
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12:05GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 480, 359 adet işlem
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 4 artarak (% 2.28 ) 1, 093
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, BRKSN, EMNIS, TKURU, YAPRK, MARTI, ACSEL, DAGHL, MARKA, EUKYO
-
12:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, MEGAP, MEGAP, ATSYH, UZERB