***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 21:08
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak ve yönetilecek olan Katılım Sermaye Fonu'na 25.000.000 TL Yüksek Teknoloji Fonu'na 15.000.000 TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891533
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05460,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 460,87
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|11,22
|4.990.828
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.636.884
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.139.879
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,33
|10.479.207
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.816.673
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.201.463
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,60
|1.531.143.043
|% 1,41
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|978.345.371
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|607.292.965
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7993
|7,8037
|% 0,41
|
|Euro
|9,4690
|9,4792
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,4581
|10,5105
|% 0,33
|
|Frank
|8,7292
|8,7818
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0740
|2,0844
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-5,29
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,28
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,03
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,35
|