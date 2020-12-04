***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak ve yönetilecek olan Katılım Sermaye Fonu'na 25.000.000 TL Yüksek Teknoloji Fonu'na 15.000.000 TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891533BIST