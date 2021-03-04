***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 16:59
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, 19 Mart 2013 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Türkiye Muhasebe Standartları'nın konsolide finansal tablo düzenlenmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde Bankamızın konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı bulunmaması nedeniyle, Aralık 2012 hesap dönemi ile müteakip dönemler için konsolide mali tablo düzenlenmeyeceği, konsolide mali tablo düzenleme zorunluluğu oluşması durumunda ikinci bir Özel Durum Açıklaması yapılacağı bildirilmişti.
2020 Yılı içinde kurulan ve Bankamızın % 100 hissesine sahip olduğu finansal kuruluş statüsünde iki adet şirket nedeniyle, Bankamızca, ilki Aralık 2020 hesap dönemi itibariyle olmak üzere konsolide finansal tablo düzenlenmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915130
BIST
17:591.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:597,4280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,5134
En Düşük
7,4026
17:598,9513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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9,0579
En Düşük
8,9263
17:59408,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,61
|Açılış
|: 408,93
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUSE
|69,30
|10.122.684
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.508.799
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.463.024
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.007.116
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.555.423
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.987.828
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.248.444
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|459.988.301
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|19.707.954
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,73
|2.689.223.906
|% -1,27
|
|PETKM
|5,88
|1.522.908.822
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.044.202
|% 4,11
|
|GARAN
|9,40
|1.249.901.034
|% 2,29
|
|SISE
|7,68
|1.244.756.095
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,43
|867.894.886
|% 0,00
|
|PETKM
|5,88
|1.522.908.822
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,35
|610.160.739
|% 0,90
|
|THYAO
|14,73
|2.689.223.906
|% -1,27
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.044.202
|% 4,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4210
|7,4280
|% -0,24
|
|Euro
|8,9416
|8,9513
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3399
|10,3917
|% -0,19
|
|Frank
|7,9957
|8,0439
|% -0,83
|
|Riyal
|1,9723
|1,9822
|% -0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-1,16
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,68
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
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17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem