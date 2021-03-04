***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2013Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca, 19 Mart 2013 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Türkiye Muhasebe Standartları'nın konsolide finansal tablo düzenlenmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde Bankamızın konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı bulunmaması nedeniyle, Aralık 2012 hesap dönemi ile müteakip dönemler için konsolide mali tablo düzenlenmeyeceği, konsolide mali tablo düzenleme zorunluluğu oluşması durumunda ikinci bir Özel Durum Açıklaması yapılacağı bildirilmişti.2020 Yılı içinde kurulan ve Bankamızın % 100 hissesine sahip olduğu finansal kuruluş statüsünde iki adet şirket nedeniyle, Bankamızca, ilki Aralık 2020 hesap dönemi itibariyle olmak üzere konsolide finansal tablo düzenlenmeye başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915130BIST