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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2021 16:59



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızca, 19 Mart 2013 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Türkiye Muhasebe Standartları'nın  konsolide finansal tablo düzenlenmesine ilişkin  hükümleri çerçevesinde Bankamızın konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı bulunmaması nedeniyle, Aralık 2012 hesap dönemi ile müteakip dönemler için  konsolide mali tablo düzenlenmeyeceği, konsolide mali tablo düzenleme zorunluluğu oluşması durumunda ikinci bir Özel Durum Açıklaması yapılacağı bildirilmişti.
2020 Yılı içinde kurulan ve Bankamızın % 100 hissesine sahip olduğu  finansal kuruluş statüsünde iki adet şirket nedeniyle,  Bankamızca, ilki Aralık 2020 hesap dönemi itibariyle olmak üzere konsolide finansal tablo düzenlenmeye başlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915130


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