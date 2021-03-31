***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 18:42
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesinin 3.fıkrasına istinaden Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevini Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon ile İştirakler, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Birimleri üstlenmesine karar vermiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Metin Yılmaz, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlileri Metin Çınar ve Merve Kuzu olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922346
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0714
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0250
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,11
|Açılış
|: 453,44
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2490
|8,2519
|% -0,86
|
|Euro
|9,7060
|9,7493
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3535
|11,4104
|% -0,53
|
|Frank
|8,7313
|8,7839
|% -0,86
|
|Riyal
|2,1940
|2,2050
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,76
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203