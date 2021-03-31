***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesinin 3.fıkrasına istinaden Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevini Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon ile İştirakler, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Birimleri üstlenmesine karar vermiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Metin Yılmaz, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlileri Metin Çınar ve Merve Kuzu olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922346BIST