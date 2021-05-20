***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın fon kullanıcısı olacağı yapıda, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 50.000.000,-TL'ye kadar yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı amacıyla Bankamız ile Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. arasında sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936939BIST