***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli kararı ile 1.800.000 TL tutarındaki sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin nakden ve 1.200.000 TL tutarında artırılmak suretiyle 3.000.000 TL'na çıkarılması kapsamında, Bankamız tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943564BIST