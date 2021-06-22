***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 15:48
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli kararı ile 1.800.000 TL tutarındaki sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin nakden ve 1.200.000 TL tutarında artırılmak suretiyle 3.000.000 TL'na çıkarılması kapsamında, Bankamız tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943564
BIST
17:211.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:218,6737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0963
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:2110,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1245
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:21495,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -7,38
|Açılış
|: 495,43
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:21
|VAKFN
|10,57
|164.393.118
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.959.410
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.731.683
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.491.291
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|BJKAS
|6,42
|191.861.333
|% -6,28
|
|AYCES
|73,95
|3.707.436
|% -4,70
|
|METUR
|6,11
|29.014.942
|% -4,38
|
|THYAO
|14,87
|1.409.148.465
|% 1,92
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|785.612.128
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,16
|505.635.420
|% 1,41
|
|BERA
|15,84
|502.102.360
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,16
|505.635.420
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|358.514.474
|% 1,39
|
|THYAO
|14,87
|1.409.148.465
|% 1,92
|
|GARAN
|8,32
|785.612.128
|% 1,59
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6717
|8,6737
|% -1,10
|
|Euro
|10,3268
|10,3326
|% -1,19
|
|Sterlin
|12,0290
|12,0893
|% -1,27
|
|Frank
|9,3996
|9,4562
|% -1,21
|
|Riyal
|2,3075
|2,3190
|% -1,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-5,00
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.342
|-30,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-27,80
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-13,45
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,73
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,13
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 7 artarak (% 0.77 ) 1, 526
-
17:34XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 11, 488.00 milyon TL de
-
17:34YAPRK
Yüzde 5.91 oranında artışla 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 110 adet işlem
-
17:32KUTPO
Yüzde 5.53 oranında artışla 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 210 adet işlem
-
17:31KUTPO
Yüzde 5.49 oranında artışla 43.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 392 adet işlem