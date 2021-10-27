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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2021 09:49



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB),  yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı amacı ile Bankamıza 100 milyon USD finansman sağlanmasını onaylamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972670


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 43,56 33.037.518 % 10,00  
SELVA 10,91 29.870.339 % 9,98  
KARYE 22,10 54.819.972 % 9,95  
ZRGYO 2,00 15.411.165 % 9,89  
HEDEF 3,12 9.077.375 % 9,86  
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11:44 Alış Satış %  
Dolar 9,6033 9,6072 % 1,34  
Euro 11,1295 11,1361 % 0,99  
Sterlin 13,1423 13,2082 % 1,17  
Frank 10,3981 10,4608 % 1,06  
Riyal 2,5489 2,5617 % 1,11  
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11:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 5,10  
Altın Gr. 556 557 8,63  
Cumhuriyet 3.604 3.659 -6,00  
Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,10 24,13 0,05  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 0,11  
B. Petrol 83,25 83,25 -0,62  
Seans Raporu 11:44
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