***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 09:49
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı amacı ile Bankamıza 100 milyon USD finansman sağlanmasını onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972670
BIST
11:441.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.522
En Düşük
1.517
11:449,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1271
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:4411,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1090
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:44555,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,80
|Açılış
|: 555,76
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ATATP
|43,56
|33.037.518
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|29.870.339
|% 9,98
|
|KARYE
|22,10
|54.819.972
|% 9,95
|
|ZRGYO
|2,00
|15.411.165
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|9.077.375
|% 9,86
|
|KTSKR
|31,30
|69.025.398
|% -5,95
|
|GOODY
|8,08
|43.619.894
|% -5,39
|
|TIRE
|8,72
|17.884.347
|% -5,22
|
|TURSG
|4,91
|65.791.743
|% -3,91
|
|JANTS
|62,10
|142.569.619
|% -3,72
|
|GARAN
|9,75
|1.385.872.642
|% 1,99
|
|SISE
|8,66
|326.838.171
|% -1,37
|
|TSPOR
|5,67
|301.060.301
|% 8,21
|
|AKBNK
|5,85
|279.509.908
|% 1,21
|
|EREGL
|19,86
|267.104.876
|% 0,46
|
|GARAN
|9,75
|1.385.872.642
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,69
|256.243.327
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,67
|301.060.301
|% 8,21
|
|AKBNK
|5,85
|279.509.908
|% 1,21
|
|ZOREN
|1,74
|67.174.793
|% 4,82
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6033
|9,6072
|% 1,34
|
|Euro
|11,1295
|11,1361
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,1423
|13,2082
|% 1,17
|
|Frank
|10,3981
|10,4608
|% 1,06
|
|Riyal
|2,5489
|2,5617
|% 1,11
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,10
|
|Altın Gr.
|556
|557
|8,63
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,11
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|-0,62
|
Seans Raporu
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