***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın %100 iştiraki olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yöneticisi olduğu, Türkiye Kalkınma Fonu altında kurulan "TKYB Sermaye Fonu"na 50.000.000 TL olan Bankamız yatırım taahhüdünün 150.000.000 TL artırılarak toplam fon taahhüt büyüklüğünün % 100'üne karşılık gelmek üzere 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982786BIST