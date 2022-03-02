***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu'na bağlı TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda uygunluk görüşünün alınmasını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006577BIST