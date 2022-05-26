***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 14:42
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Entegre Yönetim Sistemi kapsamında mevcut ISO 14001:2018 (Çevre Yönetim Sistemi) ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 45001: 2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikalarına ek olarak müşteri şikayetlerinin ele alınması değerlendirilmesi ve azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve gelecekteki müşteri beklentilerinin ele alınmasını amaçlayan ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) sertifikası alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032701
BIST
17:332.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 35,11
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:3316,3064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0582
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:3317,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:33968,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,84
|Açılış
|: 968,93
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GESAN
|26,18
|128.720.600
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.077.802
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.254.046
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.881.021.659
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.740.126
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|42.527.569
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,05
|213.132.456
|% -9,01
|
|HUNER
|2,55
|71.265.951
|% -6,25
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,24
|5.434.923.281
|% 3,70
|
|SISE
|20,92
|2.551.966.406
|% -0,57
|
|KARSN
|6,40
|1.881.021.659
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,40
|1.618.173.760
|% 9,41
|
|KOZAL
|191,80
|1.515.009.786
|% 2,40
|
|KARSN
|6,40
|1.881.021.659
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|321.287.204
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,58
|771.166.737
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,61
|429.929.326
|% 0,38
|
|HALKB
|5,62
|921.763.300
|% -0,71
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2968
|16,3064
|% -0,36
|
|Euro
|17,4720
|17,5026
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,3826
|20,4848
|% -0,65
|
|Frank
|16,8925
|16,9942
|% -0,26
|
|Riyal
|4,3265
|4,3482
|% -0,49
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-1,55
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,55
|