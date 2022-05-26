***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Entegre Yönetim Sistemi kapsamında mevcut ISO 14001:2018 (Çevre Yönetim Sistemi) ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 45001: 2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikalarına ek olarak müşteri şikayetlerinin ele alınması değerlendirilmesi ve azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve gelecekteki müşteri beklentilerinin ele alınmasını amaçlayan ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) sertifikası alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032701BIST