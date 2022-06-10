***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Ankara Şubesi" unvanı ile Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No : 266/B İç Kapı No : 74 Çankaya/ ANKARA adresinde mukim Ankara Şubemizin Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036692BIST