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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2022 14:24
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Ankara Şubesi" unvanı ile Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No : 266/B İç Kapı No : 74 Çankaya/ ANKARA adresinde mukim Ankara Şubemizin Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan işlemleri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036692


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Altın Gr. 1.012 1.012 -7,58  
Cumhuriyet 6.698 6.799 -95,00  
Tam 6.668 6.843 -85,73  
Yarım 3.223 3.310 -41,47  
Çeyrek 1.616 1.655 -20,74  
Gümüş.Ons 21,61 21,64 -0,07  
Gümüş Gr. 11,88 11,89 -0,08  
B. Petrol 123 123 -0,05  
Seans Raporu 15:56
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