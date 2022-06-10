***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 14:24
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Ankara Şubesi" unvanı ile Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No : 266/B İç Kapı No : 74 Çankaya/ ANKARA adresinde mukim Ankara Şubemizin Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036692
BIST
15:562.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,75
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5617,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0461
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5618,0262
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,2303
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:561.011,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,89
|Açılış
|: 1.012,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:56
|MAVI
|47,30
|87.413.096
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.791.065
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.447.714
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.416.813
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.357.214
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.863.818
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.692.621
|% -9,93
|
|DARDL
|3,60
|163.896.100
|% -7,22
|
|MAGEN
|12,60
|95.339.336
|% -6,04
|
|DOCO
|1.557,40
|26.793.234
|% -5,04
|
|THYAO
|47,62
|4.243.803.486
|% -1,49
|
|SISE
|22,54
|1.500.946.251
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,57
|1.447.342.115
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,79
|1.292.987.589
|% 3,01
|
|GARAN
|15,38
|1.212.205.707
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,79
|1.292.987.589
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,64
|602.451.713
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,14
|755.206.903
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,57
|1.447.342.115
|% 2,39
|
|TSKB
|2,43
|326.240.074
|% 1,67
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0199
|17,0715
|% -0,27
|
|Euro
|17,9378
|18,0262
|% -1,26
|
|Sterlin
|21,1186
|21,2245
|% -1,24
|
|Frank
|17,2729
|17,3770
|% -0,95
|
|Riyal
|4,5424
|4,5652
|% -0,40
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,58
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|-95,00
|
|Tam
|6.668
|6.843
|-85,73
|
|Yarım
|3.223
|3.310
|-41,47
|
|Çeyrek
|1.616
|1.655
|-20,74
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,08
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,05
|