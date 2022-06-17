***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Dünya Bankası'ndan sağladığı ve toptan bankacılık yöntemiyle kullandırdığı Acil Durum Şirket Desteği Projesi kapsamında Denizbank A.Ş. ile 60 milyon ABD Doları tutarında Aracı Kuruluş Kredisi Sözleşmesi 17.06.2022 tarihinde imzalanmıştır. Aracı Kuruluş Kredisi, ülkemizde Covid-19 salgınından etkilenen KOBİ'lerin finansmana erişimine katkıda bulunmak ve özellikle kadın kapsayıcı işletmeler, genç işletmeler ve az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ'leri desteklemek amacıyla kullandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038075BIST