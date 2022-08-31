***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 31.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Muzaffer Gökhan SONGÜL'ün Kredi Tahsis ve Kredi İzleme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında, Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059149BIST