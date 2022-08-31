***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 18:19
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 31.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sn. Muzaffer Gökhan SONGÜL'ün Kredi Tahsis ve Kredi İzleme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında, Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059149
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1028
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.004,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.004,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1989
|18,2088
|% 0,04
|
|Euro
|18,2957
|18,3144
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,1001
|21,2059
|% -0,02
|
|Frank
|18,5812
|18,6932
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8259
|4,8501
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-6,42
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.735
|6.807
|-25,00
|
|Yarım
|3.282
|3.328
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.663
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem