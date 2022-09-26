***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEtki Yönetimi Çalışma Prensiplerinin (Operation Principles for Impact Management) Türkiye'den ilk imzacısı olan Bankamız, Türkiye'nin etki prensipleri ile uyumlu ilk Etki Raporunu hazırlamıştır.İlgili rapora www.kalkinma.com.tr/bizi-taniyin/cevreci-kalkinma/cevresel-ve-sosyal-politikalar adresinden ulaşabilirsinizKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065375BIST