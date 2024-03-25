***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamıza ait, AFD'nin finansman sağladığı Sürdürülebilir Tahvil ihracı doğrultusunda, bağımsız sınırlı güvence denetiminden geçen 2023 yılı Kullandırım ve Etki Raporu'na ekten ulaşabilirsinizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262250BIST