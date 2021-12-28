***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.600.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000 KLNMA, TRATKBNK91N6 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.600.000.000 300.000.000,000 18,75000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 13.12.2021İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 300.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000 1,00 KLNMA, TRATKBNK91N6 Nâma KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00032 4.143,701Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.600.000.000 100.000.000,000 6,25000 4.143,701Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.12.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.12.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 12.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.12.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 15.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızın 22.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 1.600.000.000 TL olan bankamız çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 300.000.000 TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.000.000.000 TL'ye artırılması sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 13.12.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 27.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 4.143,701 TL'dir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 RP358.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986511BIST