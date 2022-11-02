***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.11.2022 13:53
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000 1,00
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.11.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın mevcut 2.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000,-TL (%25,00 oranında) nakdi (bedelli) artışı ile 2.500.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 02.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076174
BIST