***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KLNMA, TRATKBNK91N6 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000 1,00Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 2.000.000.000 500.000.000,000 25,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.11.2022Ek AçıklamalarBankamızın mevcut 2.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000,-TL (%25,00 oranında) nakdi (bedelli) artışı ile 2.500.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 02.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076174BIST