***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2024 10:04
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 2.500.000.000 3.000.000.000,000 120,00000 1,00
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.500.000.000 3.000.000.000,000 120,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Bankamızın mevcut 2.500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000,-TL (%120,00 oranında) nakdi (bedelli) artışı ile 5.500.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 3.000.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, aynı tarihli 2024/15 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259025
BIST