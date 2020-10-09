***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 750.000.000 TL artırılarak 850.000.000 TL'den 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880541BIST