***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 100.000.000,00-TL'si (%6,25) nakden (bedelli), 300.000.000,00-TL'si (%18,75) iç kaynaklardan (Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe hesabından) karşılanmak üzere toplam 400.000.000,00-TL artırılarak 2.000.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin (VIII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971956BIST