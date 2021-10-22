***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.10.2021 15:00
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 100.000.000,00-TL'si (%6,25) nakden (bedelli), 300.000.000,00-TL'si (%18,75) iç kaynaklardan (Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe hesabından) karşılanmak üzere toplam 400.000.000,00-TL artırılarak 2.000.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin (VIII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971956
BIST
16:361.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.477
En Düşük
1.454
16:369,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0965
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
16:3611,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1093
|Açılış
|: 11,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
16:36557,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 12,12
|Açılış
|: 557,38
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
558,03
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler16:36
|DOBUR
|41,14
|8.806.714
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.816.822
|% 9,97
|
|YEOTK
|65,60
|57.602.878
|% 9,88
|
|AKFGY
|5,70
|22.308.019
|% 9,83
|
|MERIT
|24,06
|33.545.405
|% -8,79
|
|FADE
|7,96
|221.884.956
|% -7,44
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|IHYAY
|0,84
|13.517.048
|% -5,62
|
|GARAN
|9,06
|1.752.970.580
|% 0,78
|
|THYAO
|14,13
|913.090.665
|% 1,15
|
|SISE
|8,53
|889.946.869
|% 2,03
|
|TUPRS
|139,60
|873.219.546
|% 2,42
|
|KRDMD
|7,50
|782.215.196
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,55
|564.367.680
|% 2,41
|
|GARAN
|9,06
|1.752.970.580
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,96
|284.441.160
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,50
|782.215.196
|% 3,45
|
|SISE
|8,53
|889.946.869
|% 2,03
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5954
|9,5966
|% 1,02
|
|Euro
|11,1783
|11,1891
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,1900
|13,2561
|% 0,85
|
|Frank
|10,4332
|10,4961
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5505
|2,5633
|% 0,89
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|20,94
|
|Altın Gr.
|557
|557
|11,82
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|104,00
|
|Tam
|3.656
|3.748
|107,24
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|51,87
|
|Çeyrek
|886
|906
|25,94
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,55
|0,15
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,64
|
Seans Raporu
16:36
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16:47XU030
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