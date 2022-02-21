***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.02.2022 17:03
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Çıkarılmış Sermayesinin 400.000.000.-TL artırılarak 1.600.000.000.-TL'den 2.000.000.000.-TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanımına ilişkin Bankamız Denetim Komitesi'nin Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003189
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0268
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0317
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05834,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,02
|Açılış
|: 834,49
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6650
|13,6746
|% 0,20
|
|Euro
|15,4821
|15,4969
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,5341
|18,6270
|% 0,18
|
|Frank
|14,8539
|14,9433
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6312
|3,6495
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|4,19
|
|Altın Gr.
|834
|834
|2,02
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem