***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.10.2022 18:23
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 2.000.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 500.000.000,00 TL bedelli (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin (VIII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.10.2022 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072753
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05985,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,16
|Açılış
|: 984,91
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5862
|18,5911
|% 0,06
|
|Euro
|18,2907
|18,3028
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,9516
|21,0567
|% -0,51
|
|Frank
|18,5684
|18,6803
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,63
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.665
|6.749
|20,00
|
|Yarım
|3.247
|3.301
|12,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,96
|88,96
|-2,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
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Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
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17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
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17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem