***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.02.2023 15:05
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Çıkarılmış Sermayesinin 500.000.000.-TL artırılarak 2.000.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanımına ilişkin Bankamız Denetim Komitesi'nin Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113529
BIST
15:224.948
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 443,07
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2218,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2220,4100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1200
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,4300
En Düşük
20,3900
15:221.112,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.112,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:22
|BIMAS
|132,00
|629.750.563
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.102,90
|109.642.814
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.180.891
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.102.468
|% 10,00
|
|HKTM
|55,55
|25.337.430
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.171.581
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.332.866
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.579.588
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.260.941.549
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.744.621
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.400.528
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|265.891.388
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,07
|510.312.767
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.037.928
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.595.198
|% 9,83
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8504
|% 0,08
|
|Euro
|20,4000
|20,4100
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,6598
|22,7735
|% -0,89
|
|Frank
|20,3647
|20,4874
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-19,80
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,41
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.547
|7.602
|-116,00
|
|Yarım
|3.687
|3.720
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.860
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,61
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Seans Raporu
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