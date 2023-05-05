***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.05.2023 14:09
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Çıkarılmış Sermayesinin 500.000.000.-TL artırılarak 2.000.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanımına ilişkin Bankamız Denetim Komitesi'nin Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147278
BIST
14:554.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -59,49
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.405
14:5519,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
14:5521,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0299
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
14:551.275,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,14
|Açılış
|: 1.275,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.275,28
BIST En Aktif Hisseler14:53
|HURGZ
|4,40
|3.214.402
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.500.653
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|157.008.835
|% 9,93
|
|SELVA
|9,43
|85.970.013
|% 9,78
|
|CANTE
|18,05
|131.973.426
|% 9,37
|
|GRTRK
|28,02
|941.766.459
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,80
|63.109.539
|% -8,15
|
|RUBNS
|18,96
|26.093.882
|% -7,96
|
|EMKEL
|5,93
|58.611.171
|% -7,92
|
|KOPOL
|37,30
|353.755.061
|% -6,84
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|EUPWR
|73,65
|1.605.660.447
|% -5,27
|
|THYAO
|125,90
|1.408.818.798
|% -1,41
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|GUBRF
|218,80
|1.193.308.433
|% 3,31
|
|EKGYO
|5,39
|474.763.322
|% -1,64
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|ISCTR
|10,64
|636.856.310
|% -0,09
|
|YKBNK
|9,28
|515.026.302
|% -0,64
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4936
|19,4976
|% 0,15
|
|Euro
|21,4848
|21,4967
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,4950
|24,6178
|% 0,27
|
|Frank
|21,7604
|21,8915
|% -0,70
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-13,47
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|9.152
|9.291
|-40,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.496
|4.578
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.275
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|1,89
|
Seans Raporu
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