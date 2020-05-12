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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.05.2020 11:09
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ARICAK TURİZM VE TİCARET A.Ş. Turizm 1.250.000 1.246.400 TRY 99,71 Bağlı Ortaklık
TASFİYE HALİNDE KALKINMA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tasfiye Aşamasında 5.000.000. 4.999.930 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş. Elektrikli Makina Üretimi 1525000 474956 TRY 31,14 İştirak
TASFİYE HALİNDE TÜRK SUUDİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Tasfiye Aşamasında 5800000 1431875 TRY 24,69 İştirak
TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Bankacılık 600.000.000 2.179.154 TRY 0,36 İştirak
TII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 120.436.983,78 7.527.311,49 EUR 6,25 İştirak
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Derecelendirme Hizmetleri 1000000 28559 TRY 2,86 İştirak
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. İpotek Finansmanı 10000000 833333 TRY 8,33 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844349


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AVHOL 1,76 970.110 % 10,00  
TKURU 17,60 208.490 % 10,00  
EMNIS 3,08 55.813 % 10,00  
IZTAR 7,60 609.733 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6433 8,6866 % -0,62  
Frank 7,2029 7,2463 % -0,49  
Riyal 1,8656 1,8750 % -0,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 7,17  
Altın Gr. 385 385 -0,53  
Cumhuriyet 2.481 2.524 -13,80  
Tam 2.554 2.590 -14,20  
Yarım 1.246 1.266 -6,90  
Çeyrek 623 633 -3,40  
Gümüş.Ons 15,50 15,54 0,04  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,02  
B. Petrol 29,91 29,91 0,28  
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