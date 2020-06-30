***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 18:15
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAYRETTİN DEMİRCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hazine Müsteşar Yardımcısı - Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HAKAN ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Evet - Bağımsız Üye Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Ücretlendirme Komitesi Üyesi
TURGAY GEÇER 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili
MURAT ZAMAN 04.11.2019 Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür V. Denetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAYRETTİN DEMİRCAN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hazine Müsteşar Yardımcısı -Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ERTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi
SALİM CAN KARAŞIKLI Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
TURGAY GEÇER Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ZAMAN Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür V.
ZEKAİ IŞILDAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.
SATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru
UFUK BALA YÜCEL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR MARAŞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru
BURAK DEDELER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853551
BIST