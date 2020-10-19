***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2020 10:26
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 26.02.1991 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Alt Pazar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882299
BIST
11:451.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:457,8937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0396
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:459,2673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:45484,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 484,87
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:45
|SNGYO
|2,75
|104.339.281
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.994.233
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.438.542
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.389.521
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.057.234
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.639.253
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|909.663.491
|% 2,09
|
|PETKM
|4,53
|413.190.757
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,96
|396.499.674
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,70
|347.297.854
|% 4,29
|
|AKBNK
|5,30
|300.676.573
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,96
|396.499.674
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,70
|347.297.854
|% 4,29
|
|TSKB
|1,40
|213.258.358
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|190.498.984
|% -4,86
|
|GARAN
|7,33
|909.663.491
|% 2,09
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8875
|7,8937
|% -0,50
|
|Euro
|9,2617
|9,2673
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2300
|10,2813
|% 0,12
|
|Frank
|8,6097
|8,6616
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0983
|2,1088
|% -0,50
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,21
|