***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2023 15:15
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RACİ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.11.2020 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2022 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
ERDAL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2020 İcrada Görevli Değil Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ZEYNEP BOĞA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 Evet
ZEKERİYA ÇOŞTU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 Evet
KEREM DÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 Evet
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RACİ KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ÖMER KARADEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ERDAL ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü
ZEYNEP BOĞA Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ZEKERİYA ÇOŞTU Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
KEREM DÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
SATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ YUNUSLAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
YEŞİM ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, T. H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
NURİ YASİN KÜLAHÇI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181484
BIST