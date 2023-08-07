***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRACİ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.11.2020 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilÖMER KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2022 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiİBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilERDAL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2020 İcrada Görevli Değil Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıZEYNEP BOĞA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 EvetZEKERİYA ÇOŞTU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 EvetKEREM DÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 EvetYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRACİ KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar YardımcısıÖMER KARADEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel MüdürüİBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıERDAL ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel MüdürüZEYNEP BOĞA Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiZEKERİYA ÇOŞTU Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiKEREM DÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiSATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiEMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiALİ YUNUSLAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiYEŞİM ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, T. H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMUZAFFER GÖKHAN SONGÜL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiNURİ YASİN KÜLAHÇI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Daire Başkanı T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181484BIST