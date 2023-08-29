***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRACİ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.11.2020 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilÖMER KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2022 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiİBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilERDAL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2020 İcrada Görevli Değil Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi ÜyesiZEYNEP BOĞA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi BaşkanıZEKERİYA ÇOŞTU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 İcrada Görevli Değil T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKEREM DÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190240BIST