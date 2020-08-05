***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.08.2020 19:09
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2020
Karar Sayısı
2020-Ara Karar/135
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Haziran 2020 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865508
BIST
10:441.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:447,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1097
En Düşük
7,0287
10:448,4664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0897
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:44466,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,11
|Açılış
|: 466,90
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|805.732
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.524.863
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.306.911
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|590.915
|% -9,99
|
|GARFA
|8,65
|704.861
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|350.183.505
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,00
|322.380.714
|% 1,01
|
|SISE
|6,08
|300.911.114
|% -2,56
|
|GARAN
|6,81
|182.031.449
|% 0,44
|
|ODAS
|2,44
|178.212.615
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,09
|350.183.505
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,00
|322.380.714
|% 1,01
|
|ODAS
|2,44
|178.212.615
|% 4,27
|
|SISE
|6,08
|300.911.114
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,12
|62.635.773
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3130
|9,3597
|% 1,09
|
|Frank
|7,7677
|7,8144
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|8,77
|
|Altın Gr.
|468
|468
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.131
|37,00
|
|Tam
|3.161
|3.232
|47,70
|
|Yarım
|1.535
|1.573
|18,50
|
|Çeyrek
|770
|788
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,70
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,22
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,19
|
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