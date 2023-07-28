***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.07.2023 18:12
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2023
Karar Sayısı
2023-10-06/153
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Haziran 2023 Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176631
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0239
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,6794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1253
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.699,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 14,38
|Açılış
|: 1.699,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.701,51
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|134,20
|5.063.623.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.425.878
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.880.988
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.425.372
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.653.676
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.264.859.948
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.717.648
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.849.979
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.857.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.259.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.758.373
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.645.302
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9204
|26,9260
|% 0,09
|
|Euro
|29,6731
|29,6794
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5347
|34,7079
|% 0,50
|
|Frank
|30,8555
|31,0414
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1565
|7,1924
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|17,33
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.700
|15,08
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.070
|11.188
|45,00
|
|Yarım
|5.527
|5.620
|23,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.810
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|0,21
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
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17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem