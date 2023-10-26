***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2023 18:17
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2023
Karar Sayısı
2023-Ara Karar/202
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Eylül 2023 Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210595
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0630
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1497
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.813,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 15,89
|Açılış
|: 1.813,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1900
|28,2164
|% 0,20
|
|Euro
|29,8085
|29,8529
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,0370
|34,2077
|% -0,03
|
|Frank
|31,1192
|31,3067
|% -0,25
|
|Riyal
|7,4870
|7,5246
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,68
|
|Altın Gr.
|1.820
|1.820
|23,07
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.055
|12.180
|132,00
|
|Yarım
|6.046
|6.115
|66,00
|
|Çeyrek
|3.014
|3.058
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|0,31
|
|B. Petrol
|90,09
|90,09
|2,16
|