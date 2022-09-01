***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarih 35/985 sayılı kararı ile onaylanmış azami 400 milyon ABD Doları tutarlı ihraç tavanı dahilinde, Bankamızın yurt dışında ihraç edeceği 100.000.000 EUR nominal değerli sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059277BIST