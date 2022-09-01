***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.09.2022 14:21
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarih 35/985 sayılı kararı ile onaylanmış azami 400 milyon ABD Doları tutarlı ihraç tavanı dahilinde, Bankamızın yurt dışında ihraç edeceği 100.000.000 EUR nominal değerli sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059277
BIST
14:103.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 48,44
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:1018,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:1018,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1053
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:10998,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,07
|Açılış
|: 998,89
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:10
|OYYAT
|25,30
|17.657.643
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.388.954
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.346.322
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|45.988.019
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.848.924
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|3.227.131
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,54
|75.362.873
|% -5,84
|
|PENTA
|391,70
|54.486.819
|% -5,25
|
|OSMEN
|31,96
|5.944.116
|% -4,88
|
|NTGAZ
|22,36
|138.770.387
|% -4,69
|
|AKBNK
|12,67
|3.799.370.540
|% 6,92
|
|THYAO
|71,45
|2.741.379.057
|% 0,49
|
|YKBNK
|7,37
|2.175.554.024
|% -2,64
|
|HALKB
|8,40
|1.871.406.847
|% -1,41
|
|GARAN
|22,96
|1.814.838.382
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,67
|3.799.370.540
|% 6,92
|
|YKBNK
|7,37
|2.175.554.024
|% -2,64
|
|EKGYO
|4,04
|931.478.788
|% 1,00
|
|HALKB
|8,40
|1.871.406.847
|% -1,41
|
|ISCTR
|8,17
|1.542.843.534
|% 1,62
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2168
|18,2255
|% 0,16
|
|Euro
|18,1971
|18,2101
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0080
|21,1134
|% 0,34
|
|Frank
|18,4757
|18,5870
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8328
|4,8571
|% 0,15
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,01
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.733
|6.788
|23,00
|
|Yarım
|3.281
|3.318
|11,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|94,24
|94,24
|1,88
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25MZHLD
Yüzde 5.00 oranında artışla 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 160 adet işlem
-
14:24MARTI
Yüzde 5.10 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 231, 456 adet işlem
-
14:23XU100
Endeks 3, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 35, 956.00 milyon TL de
-
14:22HKTM
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 526 adet işlem
-
14:21YAYLA
Yüzde 7.16 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 311, 770 adet işlem