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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

01.09.2022 14:21
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Tertip İhraç Belgesi

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarih 35/985 sayılı kararı ile onaylanmış azami 400 milyon ABD Doları tutarlı ihraç tavanı dahilinde, Bankamızın yurt dışında ihraç edeceği 100.000.000 EUR nominal değerli sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059277


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