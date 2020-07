***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









Bankamız Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi Üyeliklerine Turgay GEÇER ,Erdal ERDEM, Abdullah BAYAZIT'ın Kurumsal Yönetim Komitesine Erdal ERDEM (Başkan) ve Salim Can KARAŞIKLI (Başkan Vekili) 'nın Ücretlendirme Komitesine Salim Can KARAŞIKLI (Başkan) ve Murat ZAMAN (Üye)'ın seçilmelerine karar vermiştir.Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi Erdal ERDEM (Başkan), Salim Can KARAŞIKLI ( Başkan Vekili ) ve Metin ÇINAR (Üye - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)'dan oluşmaktadır.