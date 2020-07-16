***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.07.2020 10:06
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi Üyeliklerine Turgay GEÇER ,Erdal ERDEM, Abdullah BAYAZIT'ın Kurumsal Yönetim Komitesine Erdal ERDEM (Başkan) ve Salim Can KARAŞIKLI (Başkan Vekili) 'nın Ücretlendirme Komitesine Salim Can KARAŞIKLI (Başkan) ve Murat ZAMAN (Üye)'ın seçilmelerine karar vermiştir.
Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi Erdal ERDEM (Başkan), Salim Can KARAŞIKLI ( Başkan Vekili ) ve Metin ÇINAR (Üye - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)'dan oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860048
BIST
11:28119.182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
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|Önceki Kapanış
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400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|8.987.350
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|24.308.699
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.721.744
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.186.936
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|900.687
|% 9,98
|
|DITAS
|28,02
|2.724.561
|% -6,48
|
|DOBUR
|18,62
|1.670.700
|% -4,71
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|TSPOR
|4,85
|377.566.925
|% -4,15
|
|GLRYH
|13,18
|8.530.490
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,30
|567.212.028
|% -1,71
|
|THYAO
|12,21
|481.885.817
|% 3,47
|
|TRKCM
|4,68
|380.586.354
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,85
|377.566.925
|% -4,15
|
|GARAN
|8,02
|346.278.704
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,30
|567.212.028
|% -1,71
|
|SKBNK
|1,72
|146.071.706
|% 4,24
|
|TSKB
|1,29
|106.373.001
|% 1,57
|
|TRKCM
|4,68
|380.586.354
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,85
|377.566.925
|% -4,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5849
|8,6280
|% -0,22
|
|Frank
|7,2360
|7,2796
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-4,73
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.609
|-7,90
|
|Tam
|2.666
|2.677
|-8,10
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-4,00
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|-0,06
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|B. Petrol
|43,49
|43,49
|-0,30
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