***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.08.2023 16:19
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi Üyeliklerine Ömer KARADEMİR, Erdal ERDEM, Kerem DÖNMEZ ve Zeynep BOĞA'nın seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Kerem DÖNMEZ (Başkan)'in ve Zekeriya ÇOŞTU (Başkan Vekili) 'nun seçilmelerine ve
Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine Zeynep BOĞA(Başkan)'nın ve Erdal ERDEM(Üye)'ın seçilmelerine karar vermiştir.
Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi Kerem DÖNMEZ (Başkan), Zekeriya ÇOŞTU ( Başkan Vekili ) ve Metin YILMAZ (Üye - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)'dan oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183703
BIST
'
17:197.571
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -29,24
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1927,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:1929,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2389
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:191.665,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.665,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:17
|OYLUM
|6,49
|19.623.930
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|309.086.179
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.295.920
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.153.628.880
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.789.589.972
|% -9,97
|
|THYAO
|262,60
|13.192.059.791
|% 1,00
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
|
|ASTOR
|118,90
|7.062.263.076
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,21
|11.625.979.808
|% 1,06
|
|SKBNK
|3,76
|2.327.420.412
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,91
|11.338.536.657
|% 1,59
|
|EKGYO
|8,67
|2.898.219.772
|% -4,30
|
|AKBNK
|31,90
|10.225.394.633
|% 3,04
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0296
|27,0497
|% 0,22
|
|Euro
|29,8153
|29,8686
|% 0,80
|
|Sterlin
|34,4262
|34,5988
|% 0,54
|
|Frank
|30,8487
|31,0346
|% 0,61
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,36
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.109
|11.201
|-14,00
|
|Yarım
|5.563
|5.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.813
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|0,12
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32MERIT
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 48.60 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 479 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, KOZAL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 761
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BVSAN, SKBNK, FORTE, ONCSM, OYLUM, KENT, ULUFA, BRKSN, BRSAN, TETMT
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, CASA, ASGYO, VERTU, DGGYO, BSOKE, DERIM, LUKSK, PRZMA