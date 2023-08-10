***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi Üyeliklerine Ömer KARADEMİR, Erdal ERDEM, Kerem DÖNMEZ ve Zeynep BOĞA'nın seçilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Kerem DÖNMEZ (Başkan)'in ve Zekeriya ÇOŞTU (Başkan Vekili) 'nun seçilmelerine veÜcretlendirme Komitesi Üyeliklerine Zeynep BOĞA(Başkan)'nın ve Erdal ERDEM(Üye)'ın seçilmelerine karar vermiştir.Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi Kerem DÖNMEZ (Başkan), Zekeriya ÇOŞTU ( Başkan Vekili ) ve Metin YILMAZ (Üye - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)'dan oluşmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183703BIST