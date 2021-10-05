***KLNMA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.10.2021 11:16
***KLNMA******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 50.000.000-TL (ElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966836
BIST
12:541.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:548,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:5410,2837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0102
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:54500,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,98
|Açılış
|: 500,73
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:52
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.096.927
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|17.322.997
|% 9,92
|
|OYYAT
|30,62
|70.678.662
|% 9,91
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KARYE
|15,02
|60.264.823
|% -8,97
|
|BIOEN
|24,82
|129.389.361
|% -8,07
|
|YUNSA
|15,55
|9.516.662
|% -7,82
|
|MARTI
|1,56
|11.351.085
|% -7,14
|
|HURGZ
|2,35
|24.885.784
|% -6,00
|
|MAREN
|10,43
|691.818.643
|% 3,78
|
|GARAN
|9,29
|634.131.144
|% 0,76
|
|THYAO
|14,06
|523.053.253
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,20
|424.503.196
|% 1,03
|
|SISE
|8,18
|267.826.747
|% 0,49
|
|SKBNK
|0,99
|107.029.154
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,38
|186.551.399
|% 0,00
|
|GARAN
|9,29
|634.131.144
|% 0,76
|
|MAREN
|10,43
|691.818.643
|% 3,78
|
|ALBRK
|1,81
|91.646.997
|% 9,70
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8553
|8,8596
|% 0,14
|
|Euro
|10,2681
|10,2878
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0223
|12,0826
|% 0,09
|
|Frank
|9,5182
|9,5756
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3545
|2,3663
|% 0,04
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,62
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|6,17
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|2,98
|
|Çeyrek
|799
|818
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,31
|