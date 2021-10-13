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***KLNMA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

13.10.2021 14:03



***KLNMA******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KLNMA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKLVK12213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 12.08.2021 tarihinde aldığımız onay doğrultusunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin Fon Kullanıcı olduğu, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 90 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır. İhraca dair 11.10.2021 tarihinde talep toplanmış olup TRDKLVK12213 ISIN kodlu kıymetlerin yatırımcı hesaplarına virmanı 12.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970175


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Yarım 1.640 1.682 6,98  
Çeyrek 822 841 3,49  
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