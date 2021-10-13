***KLNMA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KLNMA******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KLNMAYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.01.2022Vade (Gün Sayısı) 90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKLVK12213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan 12.08.2021 tarihinde aldığımız onay doğrultusunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin Fon Kullanıcı olduğu, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 90 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır. İhraca dair 11.10.2021 tarihinde talep toplanmış olup TRDKLVK12213 ISIN kodlu kıymetlerin yatırımcı hesaplarına virmanı 12.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970175BIST