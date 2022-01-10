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***KLNMA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

10.01.2022 17:35
***KLNMA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş


***KLNMA******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDKLVK12213 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KLNMA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKLVK12213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
: Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000-TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli, TRDKLVK12213 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992072


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Tam 5.285 5.419 -13,04  
Yarım 2.555 2.621 -6,31  
Çeyrek 1.281 1.311 -3,16  
Gümüş.Ons 22,31 22,34 0,02  
Gümüş Gr. 9,92 9,93 0,03  
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