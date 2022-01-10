***KLNMA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KLNMA******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDKLVK12213 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KLNMAYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.01.2022Vade (Gün Sayısı) 90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKLVK12213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar: Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000-TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli, TRDKLVK12213 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992072BIST