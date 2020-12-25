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***KLNMA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

25.12.2020 16:29



***KLNMA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL'den tamamı nakden 750.000.000 TL (%88,23529) olmak üzere 1.600.0.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 750.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 58.238,585 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ERTUĞRUL ERDOĞAN 14.000 % 24,04 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
METİN YAĞCIOĞLU 7.873 % 13,52 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
OZAN DUMAN 6.579 % 11,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
CEM ERKAN 5.000 % 8,59 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 3.986 % 6,84 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
BÜLENT ETİ 3.490 % 5,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY 3.000 % 5,15 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894956


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Tam 3.018 3.094 7,21  
Yarım 1.459 1.497 3,49  
Çeyrek 732 748 1,74  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,01  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
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