***KLNMA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***KLNMA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [KLNMA]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarTürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL'den tamamı nakden 750.000.000 TL (%88,23529) olmak üzere 1.600.0.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 750.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 58.238,585 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıERTUĞRUL ERDOĞAN 14.000 % 24,04 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMETİN YAĞCIOĞLU 7.873 % 13,52 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaOZAN DUMAN 6.579 % 11,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaCEM ERKAN 5.000 % 8,59 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSEDAT YAR 3.986 % 6,84 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaBÜLENT ETİ 3.490 % 5,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaHARUN ZEREY 3.000 % 5,15 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894956BIST