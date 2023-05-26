***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2023 10:14
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLRHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154010
BIST
10:354.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 37,07
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.465
En Düşük
4.437
10:3519,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3521,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0479
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:351.255,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.255,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:33
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|MRGYO
|4,55
|9.245.019
|% 7,82
|
|MARKA
|19,05
|54.978
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,50
|92.686.912
|% -7,67
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|BTCIM
|35,30
|2.475.266
|% -4,80
|
|THYAO
|136,00
|750.810.409
|% 1,42
|
|SMRTG
|77,10
|517.660.395
|% 3,35
|
|EKGYO
|6,54
|354.307.632
|% 1,24
|
|ASELS
|41,26
|294.237.672
|% 2,53
|
|KONTR
|121,40
|281.194.407
|% 6,87
|
|EKGYO
|6,54
|354.307.632
|% 1,24
|
|AVOD
|3,02
|104.649.167
|% 4,14
|
|HALKB
|12,08
|219.697.021
|% 1,00
|
|ISCTR
|10,46
|167.291.155
|% 0,38
|
|YKBNK
|9,03
|129.730.577
|% 0,11
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9853
|19,9928
|% 0,33
|
|Euro
|21,4609
|21,4704
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,6121
|24,7355
|% 0,50
|
|Frank
|22,0179
|22,1505
|% 0,45
|
|Riyal
|5,3139
|5,3406
|% 0,26
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|12,34
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.254
|9,94
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.471
|4.606
|24,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.303
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|0,24
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,12
|