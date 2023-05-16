***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2023 20:08
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023 - 09.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.05.2023
Tescil Tarihi
16.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olup, iİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151820
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0775
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0880
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.261,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -12,82
|Açılış
|: 1.261,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.258,96
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7231
|19,7287
|% 0,38
|
|Euro
|21,4348
|21,4418
|% 0,37
|
|Sterlin
|24,5508
|24,6740
|% -0,01
|
|Frank
|21,9237
|22,0557
|% 0,27
|
|Riyal
|5,2444
|5,2707
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-25,93
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.261
|-14,04
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.431
|4.596
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.291
|-45,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,34
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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17:59
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