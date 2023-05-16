***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023 - 09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.05.2023Tescil Tarihi16.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olup, iİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151820BIST