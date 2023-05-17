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***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.05.2023 18:26
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023 - 09.05.2023 - 16.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.05.2023
Tescil Tarihi
16.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2023 10833
Açıklamalar

Şirketimiz  Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca  Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız  Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olup, iİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde tescil edilmiş, 17.05.2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin 10833 sayfasında ilan edilmiştr.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152119


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Yarım 4.453 4.582 -12,00  
Çeyrek 2.220 2.284 -6,00  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 -0,09  
Gümüş Gr. 15,04 15,06 -0,01  
B. Petrol 76,50 76,50 1,59  
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