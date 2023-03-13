***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞİrketimizin 01/01/2022-31/12/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir. Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124178BIST