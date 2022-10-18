***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.10.2022 09:22
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11871 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072605
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
0
En Düşük
0
17:5918,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5918,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:59989,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,93
|Açılış
|: 989,60
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRDFA
|3,96
|41.784.152
|% 25,00
|
|KUVVA
|43,90
|1.278.280
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,45
|25.144.897
|% 0,00
|
|YGYO
|0,96
|16.500.292
|% 0,00
|
|KOZAA
|33,42
|1.821.490.171
|% 0,00
|
|YGYO
|0,96
|16.500.292
|% 0,00
|
|KOZAA
|33,42
|1.821.490.171
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,45
|131.574.937
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,29
|28.718.857
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,69
|2.091.012.139
|% 0,00
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5989
|% 0,10
|
|Euro
|18,3250
|18,3414
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,0327
|21,1382
|% -0,13
|
|Frank
|18,6374
|18,7497
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|3,00
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.668
|6.740
|11,00
|
|Yarım
|3.249
|3.295
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,68
|