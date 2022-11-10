***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 12:21
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuya açıklanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemi konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
2022 3.Çeyrek konsolide sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %109 oranında cirosunu yükseltmiş ve dönem karını %161 artırarak 607 m TL'den 1.585 m TL'ye çıkartmıştır.
Özet Finansal Durum
(Bin TL)
01.01.2022 – 30.09.2022
01.01.2021 – 30.09.2021
Artış / (Azalış) Oranı (%)
Hasılat
1.604.796
767.783
%109
Faaliyet Karı
513.915
260.404
%97
FAVÖK
935.946
489.842
%91
Net Kar
1.585.909
607.275
%161
Toplam Özkaynaklar
5.702.774
3.501.272
%63
Toplam Aktif Büyüklüğü
8.382.357
4.988.009
%68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079160
BIST
15:164.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 43,02
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:1618,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:1618,5053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1207
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:161.020,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.019,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:14
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.371.444
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.180.096
|% 9,98
|
|BAKAB
|45,94
|28.171.224
|% 9,96
|
|GOLTS
|119,20
|154.459.870
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|13.898.013
|% -9,96
|
|ARASE
|177,90
|187.717.546
|% -9,23
|
|KLMSN
|16,80
|79.166.313
|% -8,70
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,20
|5.245.923.039
|% 0,00
|
|TCELL
|32,22
|2.682.644.321
|% 0,25
|
|EKGYO
|5,28
|2.329.266.024
|% 4,35
|
|ODAS
|9,99
|2.326.402.715
|% 2,04
|
|EREGL
|34,48
|2.304.371.318
|% -0,69
|
|EKGYO
|5,28
|2.329.266.024
|% 4,35
|
|ODAS
|9,99
|2.326.402.715
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,53
|1.448.754.725
|% 2,80
|
|PETKM
|14,37
|2.169.187.695
|% 1,63
|
|TTKOM
|14,70
|2.060.766.902
|% 5,91
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5711
|18,5907
|% 0,02
|
|Euro
|18,4643
|18,5276
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,0916
|21,1974
|% 0,35
|
|Frank
|18,7127
|18,8254
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9284
|4,9532
|% 0,08
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,29
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.805
|6.859
|-1,00
|
|Yarım
|3.316
|3.353
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,45
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29MAKIM
Yüzde 4.42 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 429, 267 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 4, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 59, 205.00 milyon TL de
-
15:28ZOREN
Yüzde 4.35 oranında artışla 6.24 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 457, 286 adet işlem
-
15:27TTRAK
Yüzde 5.34 oranında artışla 444.00 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 331 adet işlem
-
15:26IZMDC
Yüzde 4.82 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 153, 435 adet işlem