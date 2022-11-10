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***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2022 12:21
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         Şirketimizin kamuya açıklanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemi konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
  
2022 3.Çeyrek konsolide sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %109 oranında cirosunu yükseltmiş ve dönem karını %161 artırarak 607 m TL'den 1.585 m TL'ye çıkartmıştır.
                                                                                     
      Özet  Finansal Durum
(Bin TL)
    01.01.2022 – 30.09.2022
    01.01.2021 – 30.09.2021
    Artış / (Azalış) Oranı (%)

    Hasılat
    1.604.796
    767.783
    %109

    Faaliyet Karı
    513.915
    260.404
    %97

    FAVÖK
    935.946
    489.842
    %91

    Net Kar
    1.585.909
    607.275
    %161

    Toplam Özkaynaklar
    5.702.774
    3.501.272
    %63

    Toplam Aktif Büyüklüğü
    8.382.357
    4.988.009
    %68






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079160


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SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
KERVN 0,99 1.937.057 % 10,00  
INVEO 30,18 244.371.444 % 9,99  
MIATK 98,10 70.180.096 % 9,98  
BAKAB 45,94 28.171.224 % 9,96  
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Dolar 18,5711 18,5907 % 0,02  
Euro 18,4643 18,5276 % -0,53  
Sterlin 21,0916 21,1974 % 0,35  
Frank 18,7127 18,8254 % -0,34  
Riyal 4,9284 4,9532 % 0,08  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 2,68  
Altın Gr. 1.020 1.020 2,29  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -15,00  
Tam 6.805 6.859 -1,00  
Yarım 3.316 3.353 -1,00  
Çeyrek 1.663 1.676 0,00  
Gümüş.Ons 21,08 21,11 0,07  
Gümüş Gr. 12,60 12,63 0,07  
B. Petrol 92,20 92,20 -0,45  
Seans Raporu 15:14
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