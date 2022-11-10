***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kamuya açıklanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemi konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.2022 3.Çeyrek konsolide sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %109 oranında cirosunu yükseltmiş ve dönem karını %161 artırarak 607 m TL'den 1.585 m TL'ye çıkartmıştır.Özet Finansal Durum(Bin TL)01.01.2022 – 30.09.202201.01.2021 – 30.09.2021Artış / (Azalış) Oranı (%)Hasılat1.604.796767.783%109Faaliyet Karı513.915260.404%97FAVÖK935.946489.842%91Net Kar1.585.909607.275%161Toplam Özkaynaklar5.702.7743.501.272%63Toplam Aktif Büyüklüğü8.382.3574.988.009%68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079160BIST