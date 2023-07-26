***KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
26.07.2023 17:45
***KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Kaleseramik payları, 27/07/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Taş Toprak endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 514.778.660,51 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KALESERAMIK XUTUM 27/07/2023
KALESERAMIK XTUMY 27/07/2023
KALESERAMIK XYLDZ 27/07/2023
KALESERAMIK XHARZ 27/07/2023
KALESERAMIK XKTUM 27/07/2023
KALESERAMIK XUSIN 27/07/2023
KALESERAMIK XTAST 27/07/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175460
BIST