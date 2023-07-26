***KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KLSER]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKaleseramik payları, 27/07/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Taş Toprak endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 514.778.660,51 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKALESERAMIK XUTUM 27/07/2023KALESERAMIK XTUMY 27/07/2023KALESERAMIK XYLDZ 27/07/2023KALESERAMIK XHARZ 27/07/2023KALESERAMIK XKTUM 27/07/2023KALESERAMIK XUSIN 27/07/2023KALESERAMIK XTAST 27/07/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175460BIST