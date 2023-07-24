***KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
24.07.2023 18:02
***KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/07/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
109.390.465
Baz Fiyat (TL)
25
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
19-21/07/2023
Açıklamalar
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 109.390.465 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 514.778.660,51 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 27/07/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25 TL/pay baz fiyat, "KLSER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174705
BIST