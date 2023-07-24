***KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***KLSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KLSER]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi24/07/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıKaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)109.390.465Baz Fiyat (TL)25İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih27/07/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi19-21/07/2023AçıklamalarKaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 109.390.465 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 514.778.660,51 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 27/07/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25 TL/pay baz fiyat, "KLSER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174705BIST