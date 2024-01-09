***KLSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 14:53
***KLSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236087
BIST
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16:447.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -83,31
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.734
En Yüksek
7.875
16:4429,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0710
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:4432,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0378
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:441.959,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,60
|Açılış
|: 1.959,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|BURCE
|148,50
|124.565.968
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.583.422
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.420.253
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.657.647
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.555.748
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|144.019.986
|% -8,23
|
|EBEBK
|65,20
|266.926.554
|% -7,52
|
|CVKMD
|385,25
|317.410.505
|% -7,45
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|241,20
|9.294.694.799
|% -0,58
|
|ISCTR
|25,28
|6.503.834.484
|% -0,08
|
|YKBNK
|22,60
|6.375.768.211
|% 2,73
|
|AKBNK
|40,64
|4.824.469.989
|% 0,49
|
|GARAN
|61,85
|2.992.058.067
|% -0,40
|
|YKBNK
|22,60
|6.375.768.211
|% 2,73
|
|ISCTR
|25,28
|6.503.834.484
|% -0,08
|
|EKGYO
|8,04
|1.821.396.885
|% 1,26
|
|VAKBN
|15,40
|2.549.758.756
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,59
|418.042.692
|% 6,15
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9362
|29,9415
|% 0,24
|
|Euro
|32,7816
|32,8020
|% 0,12
|
|Sterlin
|37,9858
|38,1763
|% 0,01
|
|Frank
|35,0661
|35,2774
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9600
|8,0000
|% 0,23
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|941,21
|943,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,35
|990,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,35
|2.038,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:44
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16:59TABGD
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16:58MACKO
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16:57XU100
Endeks 7, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 07 altında . İşlem hacmi 79, 451.00 milyon TL de
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16:57CUSAN
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 19.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 877 adet işlem
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16:56CUSAN
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 707, 973 adet işlem